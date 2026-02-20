Anche Nestlé prova a liberarsi dei gelati confezionati Tutta colpa degli hipster

Nestlé ha deciso di ridurre la produzione di gelati confezionati a causa della crescente domanda di prodotti più sostenibili. La multinazionale ha annunciato che, entro l’anno, eliminerà alcune linee di gelati in plastica, puntando su alternative ecologiche. Questa scelta deriva dall’aumento di consumatori che preferiscono opzioni più naturali e rispettose dell’ambiente. La decisione riguarda soprattutto le confezioni più inquinanti, come quelle in plastica monouso. La mossa si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità aziendale.

Sembra assurdo che in un mondo che continua a riscaldarsi, le multinazionali inizino a vendere i comparti che producono gelati confezionati. La prima era stata Unilever. Nel 2024 il gruppo britannico aveva ceduto i marchi Magnum, Ben & Jerry's, Cornetto, Breyers, Calippo e Wall's a una società dei Paesi Bassi che aveva creato la società The Magnum Ice Cream Company. Ora tocca a Nestlé. La multinazionale svizzera ha deciso di fare lo stesso con Maxibon, Coppa del Nonno, Haagen-Dazs e gli altri marchi di gelati confezionati. Giovedì 19 febbraio, il ceo Philipp Navratil ha annunciato che il suo gruppo cederà il 50 per cento di Froneri, la società – in joint venture con la società francese di private equity PAI Partners, nella quale hanno investito Goldman Sachs e l'Abu Dhabi Investment Authority – che produce i gelati di Nestlé: comparto da 5 miliardi di ricavi e 12 mila persone impiegati in tutto mondo.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

