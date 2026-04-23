Dal Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evocato i valori repubblicani ottenuti dalla resistenza al regime totalitario del nazifascismo. Puntuale la reazione del conduttore russo Vladimir Solovyov, che si è difeso Parlando in occasione dell'incontro con gli esponenti.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Anniversario 25 Aprile, Mattarella: "Con legge del più forte c'è barbarie", Solovyov si difende: "Russia come III Reich? Non capisce"

Notizie correlate

Mattarella: "La legge del più forte crea barbarie". E Solovyov attacca di nuovo: "Russia come il Terzo Reich? Non sa di che parla"Il capo dello Stato richiama libertà e rifiuto del totalitarismo, mentre il volto tv del Cremlino accusa Roma di “finanziare il nazismo” e insulta i...

Leggi anche: Mattarella: «Conflitti e barbarie se prevale la legge del più forte. Il 25 aprile momento di coesione». E Solovyov lo attacca

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: 25 Aprile, Mattarella a San Severino con Crosetto e Marcorè; A Genova per il 25 aprile cinque giornate di eventi e un nuovo Festival; 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino Marche; Casatenovo il 25 Aprile festeggerà la Liberazione. Le iniziative.

Mattarella: «Conflitti e barbarie se prevale la legge del più forte. Il 25 aprile momento di coesione». E Solovyov lo attaccaIl 25 aprile deve essere «un momento di riflessione collettiva e di coesione nazionale». E nel ricordo della Resistenza va ribadito l'impegno dell'Italia «in favore ... ilmattino.it

Mattarella parla del 25 aprile: La Liberazione come bussola morale dell’Italia di oggiCon queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto al Quirinale alcuni esponenti delle associazioni combattentistiche e d’Arma in occasione dell’81esimo anniversario della ... globalist.it

Pochi giorni fa è caduto il terzo anniversario della guerra in Sudan, un conflitto iniziato sulla scorta della lotta di potere tra i due capi del governo militare dell’epoca. Ce ne parla Luciana Grosso su #SkyInsider - facebook.com facebook

25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione x.com