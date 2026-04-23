Anni di violenze domestiche a Casal di Principe 52enne arrestato per maltrattamenti in famiglia

A Casal di Principe, un uomo di 52 anni è stato arrestato in seguito a una sentenza definitiva del Tribunale di Napoli Nord per aver commesso maltrattamenti in famiglia. L’arresto è avvenuto dopo che sono stati accertati anni di violenze domestiche da parte dell’uomo nei confronti di un suo familiare. Le autorità hanno eseguito il provvedimento giudiziario per garantire l’esecuzione della sentenza.

Eseguito un arresto a Casal di Principe, dove un uomo di 52 anni è stato condotto in carcere per maltrattamenti contro familiari e conviventi. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, è stato eseguito nel tardo pomeriggio di ieri, 22 aprile 2026, a seguito di una sentenza definitiva che ha riconosciuto la responsabilità dell’uomo per episodi di violenza domestica protrattisi dal 2020, anche in presenza della figlia minore. L’operazione dei Carabinieri: eseguito l’ordine di carcerazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività si è svolta nel pomeriggio del 22 aprile 2026 a Casal di Principe. I...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Anni di violenze domestiche a Casal di Principe, 52enne arrestato per maltrattamenti in famiglia Notizie correlate Casal di Principe, anni di maltrattamenti anche davanti alla figlia: arrestato 52enneNel tardo pomeriggio del 22 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di... Maltrattamenti in famiglia: arrestato 37enne dopo anni di violenzeIl pomeriggio di ieri, 14 aprile 2026, si è concluso con l’esecuzione di un provvedimento restrittivo a San Nicola la Strada, dove i Carabinieri... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Condanna per abusi sessuali e stalking su minore: 13 anni a un 58enne, la sentenza arriva dopo la tragedia; Omicidio Nuvolento, una petizione online per chiedere la grazia a Mattarella per Raffaella Ragnoli; Dramma di una 12enne nel tema: Papà picchia mamma; Uccise il marito nel Bresciano, petizione online per chiedere la grazia per Raffaella Ragnoli. Tribunale di Marsala, 9 anni a un 37enne per violenze sull’ex compagna incintaIl Tribunale di Marsala condanna un 37enne per maltrattamenti e violenza sulla compagna incinta: fatti dal 2015 al 2023 ... marsalalive.it Casal di Principe, maltrattamenti in famiglia: arrestato 52enne, deve scontare tre anniCasal di Principe (Caserta) - Una vicenda di violenze domestiche protratte nel tempo si chiude con l’arresto di un uomo del posto, destinatario di un ordine ... pupia.tv Il punto, alla fine, è sempre lo stesso: la crescita. È da quattro anni che questo Paese non cresce, ed è qui che si misura il fallimento vero di questo Governo. Il rapporto debito/PIL non è un numero magico da manipolare con qualche taglio o con un po’ di prop - facebook.com facebook Barbara d'Urso porta in tribunale Mediaset. Fallita la procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l'azienda che tre anni fa l'ha messa alla porta. Lo rende noto l'edizione online de La Stampa. La D'Urso attende infatti ancora le scuse per l x.com