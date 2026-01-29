Fabrizio Corona la bomba della Bernardini De Pace | Ecco cosa lo muove

Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche. L’avvocato Annamaria Bernardini De Pace difende Gerry Scotti, tirato in ballo da Corona con accuse pesanti. La questione si infiamma, e l’avvocato invita a denunciare l’ex paparazzo se si vuole fermarlo. Corona, infatti, può essere fermato solo così, sostiene.

Sì, " Fabrizio Corona si può fermare". Come? "Semplicemente denunciandolo". L'avvocato divorzista Annamaria Bernardini De Pace, legale che ha difeso Raoul Bova proprio contro l'ex re dei paparazzi che aveva pubblicato in rete gli audio privati inviati a Martina Ceretti, si schiera a difesa di Gerry Scotti, tirato in ballo dalle ultime infamanti accuse di Corona. Intervistata da Repubblica, Bernardini De Pace premette che oggi Bova, uscito dalla tempesta mediatica di qualche mese fa, "sta benissimo ed è felice di non aver ceduto al ricatto e di essere stato l’apripista di questi provvedimenti. Spera che adesso tutti gli altri facciano altrettanto". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

In questo articolo si analizza la controversia tra l’avvocata Annamaria Bernardini de Pace e Fabrizio Corona, incentrata su accuse di diffamazione.

Annamaria Bernardini De Pace ha parlato del caso Corona, sottolineando come il provvedimento del giudice Roberto Pertile sia un passo importante che va oltre la sola vicenda di Fabrizio Corona.

