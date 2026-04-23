Anna Gray è stata ospite dell’ultima puntata di Volley Night, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport. Durante l’intervista ha dichiarato che ci vorrà circa un anno per tornare allo stato precedente, e ha elogiato Velasco per aver chiarito il ruolo di ciascuna nel team. La giocatrice ha condiviso alcune riflessioni sulla sua ripresa e sull’importanza dell’allenatore nel processo.

Anna Gray è stata l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La centrale di Chieri ’76 e della Nazionale si è raccontata a 360 gradi tra un brutto infortunio che la sta tenendo ai box e gli obiettivi prossimi a livello personale e non. La nativa di Tortona inizia facendo il punto della situazione sul grave infortunio al ginocchio che la sta condizionando: “ Adesso sto bene, meglio diciamo. Ho passato la fase dell’accettazione e ora sono in quella di recupero. Sono stata operata a Torino ed è andata bene, il ginocchio è stabile e ora devo aspettare e stare ferma. I tempi sono lunghi per un crociato, avendo fatto l’anteriore e il menisco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Gray: “Ci vorrà un anno per tornare ciò che ero. Velasco bravo a far capire ad ognuna il proprio ruolo”

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