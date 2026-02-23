Vonn dimessa dall' ospedale | Ho rischiato che mi amputassero la gamba ci vorrà un anno per guarire

Vonn ha lasciato l'ospedale dopo un grave infortunio alla gamba durante una discesa olimpica, causato da un rischio di amputazione. La campionessa ha condiviso sui social che il recupero richiederà circa un anno, mentre si prepara a passare dalla sedia a rotelle alle stampelle. Ha spiegato di aver affrontato un momento difficile e di voler concentrarsi ora sulla riabilitazione. La sua situazione rimane sotto stretta osservazione.

È stata dimessa dall'ospedale Lindsey Vonn, a poco più di due settimane dalla caduta nella discesa olimpica di Cortina in cui si è infortunata alla gamba sinistra la 41enne Usa ha rivelato in un post su Instagram che le sue ferite andavano ben oltre la complessa frattura della tibia. Vonn ha spiegato che il trauma causato dall'incidente le ha causato una sindrome compartimentale alla gamba: un accumulo di pressione eccessiva all'interno di un muscolo, dovuto a sanguinamento o gonfiore che può portare a lesioni permanenti se non trattata tempestivamente. "Quando si subisce un trauma così grave in una zona del corpo il sangue si accumula e si blocca, fondamentalmente schiacciando tutto", ha spiegato Vonn. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Lindsey Vonn: “Ho rischiato di perdere una gamba a Cortina. Resterò un po’ sulla sedia a rotelle”Lindsey Vonn ha raccontato di aver rischiato di perdere una gamba durante una discesa a Cortina, a causa di un grave infortunio.

“Ci ho provato, ho sognato, ho saltato”, il messaggio di Lindsey Vonn dall’ospedale. Sinner: “Ti penso”. Il padre della campionessa: “Carriera finita”Lindsey Vonn, ricoverata a Treviso dopo la brutta caduta, ha scritto sui social un messaggio in cui spiega cosa le è successo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Vonn dimessa dall'ospedale di Treviso: l'americana torna in Colorado per un quinto intervento; Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale dopo operazioni e infortunio alle Olimpiadi; Milano-Cortina, Lyndsey Vonn dimessa dall’ospedale ritorna negli Usa; Lindsey Vonn dimessa dall’ospedale di Treviso e ripartita verso gli Stati Uniti.

Lindsey Vonn dimessa dall'ospedale dopo operazioni e infortunio alle OlimpiadiDopo la caduta nella discesa libera olimpica di Cortina e quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra, la campionessa americana è stata dimessa dall’ospedale di Treviso e ha fatto ritorno negli ... sport.sky.it

Lindsey Vonn torna negli USA dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi: il video del rientro a casaLa campionessa americana Lindsey Vonn dopo l'incidente e quattro interventi è stata dimessa dall'ospedale Cà Foncello di Treviso e, sul suo account Instagram, ha raccontato il trasferimento sul jet ch ... tg.la7.it

Dall’ospedale a casa. Lindsey Vonn è stata dimessa dall’ospedale di Treviso dopo quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra ed è rientrata negli Stati Uniti. In un messaggio sui social ha ricostruito il viaggio – terapia intensiva, ambulanza, aereo, ancora a - facebook.com facebook

Lyndsey Vonn torna a casa. L'atleta statunitense è stata dimessa dall'ospedale di Treviso dopo quattro interventi chirurgici alla gamba sinistra. #ANSA x.com