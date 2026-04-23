Anguissa a rischio | Conte valuta novità colla Cremonese

L’allenatore sta considerando diverse opzioni per la formazione in vista della partita contro la Cremonese. Tra i giocatori sotto osservazione ci sono alcuni che potrebbero essere sostituiti o inseriti nella formazione titolare. La decisione finale dovrebbe essere comunicata prima dell’inizio del match, con possibili variazioni rispetto alla formazione iniziale annunciata nelle scorse ore. La partita è prevista per la prossima giornata di campionato.

Antonio Conte valuta nuovi cambi per la sfida contro la Cremonese e tra i nomi più a rischio c’è quello di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense potrebbe infatti perdere una maglia da titolare dopo le ultime uscite poco convincenti. È questo lo scenario tracciato da La Gazzetta dello Sport. Le riflessioni del tecnico non si fermano però a un solo nome. Anche Kevin De Bruyne resta sotto osservazione dopo una prova opaca contro la Lazio, chiusa all’intervallo esattamente come quella di Anguissa. Il Napoli, quindi, si avvicina alla prossima partita con diversi dubbi ancora aperti, soprattutto nella zona più tecnica della squadra. Il quotidiano spiega così il momento: “Conte riflette attentamente e oggi farà una prova generale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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