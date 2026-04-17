Conte due novità colla Lazio | Beukema e Alisson titolari

Il tecnico ha annunciato due novità nella formazione contro la Lazio, con Beukema e Alisson in campo come titolari. Per il resto, poche variazioni rispetto alla formazione precedente, con quasi tutta la squadra confermata. La partita si avvicina e le scelte del mister sono state comunicate ufficialmente. La formazione sarà schierata con questi due giocatori dall'inizio, mentre gli altri ruoli restano invariati.

Due cambi, il resto quasi tutto confermato. Antonio Conte prepara il Napoli per la sfida di domani al Maradona contro la Lazio e valuta due novità dal primo minuto. La linea che prende quota è chiara: dentro Beukema e Alisson, fuori Juan Jesus e Anguissa. Le indicazioni arrivano da La Gazzetta dello Sport. Le prove più recenti spingono in questa direzione. Entrambi erano entrati nel secondo tempo contro il Parma. Stavolta possono partire dall’inizio. In difesa, Beukema è pronto a riprendersi una maglia. A centrocampo, invece, il possibile arretramento di McTominay accanto a Lobotka aprirebbe spazio più avanti per Alisson Santos. Il...🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Conte, due novità colla Lazio: Beukema e Alisson titolari Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Alisson Santos si candida contro la Lazio In difesa Beukema favorito su Juan Jesus” Leggi anche: Lazio, brutte notizie per Sarri in vista del Milan: a rischio forfait due titolari Una raccolta di contenuti Napoli, Conte prepara due novità di formazione. E quasi 5 mesi dopo riecco i Fab FourArchiviata la pausa per le nazionali, il Napoli torna a concentrarsi sul campionato con il big match contro il Milan sempre più vicino. A Castel Volturno, Antonio Conte è alle prese con diverse ... tuttomercatoweb.com Il Napoli senza turnover, unica novità Spinazzola. Lobotka e Gutierrez okLe novità sono in panchina. Antonio Conte ritrova due pezzi pregiati in vista della trasferta di oggi pomeriggio ( arbitra Sozza, diretta su Dazn) contro l’Udinese. Stan Lobotka e Miguel Gutierrez ... napoli.repubblica.it