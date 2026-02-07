Antonio Conte ha aggiornato sulla situazione infortunati del Napoli durante la conferenza stampa dopo la partita contro il Genoa. Ha spiegato che McTominay, Anguissa e Gilmour sono ancora in fase di recupero, ma spera di riaverli presto. L’allenatore ha anche commentato la prestazione della squadra, sottolineando le difficoltà dovute agli assenti.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa al termine di Genoa-Napoli. L’allenatore ha parlato dei tanti infortuni e della gara espressa dagli azzurri. Conte svela il dialogo con McTominay. In primis, l’allenatore ha fatto un resconto sulla partita giocata dagli azzurri, con anche una battuta sulla sua 400esima vittoria in carriera accorsa oggi: “Le 400 vittorie in carriera sono fortuna, io penso di essere un allenatore molto fortunato e poco bravo. Oggi abbiamo fatto tutto noi: andare sotto dopo 30 secondi per un nostro infortunio in un ambiente così ti può ammazzare. Invece abbiamo preso il pallino del gioco, con una sensazione di dominio assoluto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Conte aggiorna sugli infortuni in conferenza: novità su McTominay, Anguissa e Gilmour

