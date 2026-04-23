Sabato 25 aprile 2026 alle ore 19:00 si sfidano Angers e Paris Saint Germain in una partita valida per il campionato. Dopo aver recuperato una partita contro il Nantes, il PSG ha aumentato il vantaggio in classifica e punta a consolidare la leadership affrontando in trasferta la squadra di casa. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e i convocati, mentre le quote e i pronostici sono disponibili per gli appassionati.

Il recupero contro il Nantes ha fatto tornare il sorriso al Paris Saint Germain che ha allungato a +4 sul Nantes e vuole mettere la parola fine sul titolo quest’oggi in casa dell’Angers. Gli Scoitses sono quasi salvi, hanno bisogno di pochi punti per la matematica ma anche quota 34 in classifica potrebbe bastare visto il passo che stanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Angers-Paris Saint Germain (sabato 25 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini corsari in casa degli Scoitses

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