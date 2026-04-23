Sabato 25 aprile 2026 alle ore 19:00 si giocherà la partita tra Angers e Paris Saint Germain, un incontro valido per il campionato di calcio. Il Paris Saint Germain arriva dopo aver recuperato una partita contro il Nantes, aumentando il proprio vantaggio in classifica. La squadra parigina intende sfruttare questa occasione per consolidare la propria posizione in vetta, mentre l’Angers cerca punti per migliorare la propria classifica.

Il recupero contro il Nantes ha fatto tornare il sorriso al Paris Saint Germain che ha allungato a +4 sul Nantes e vuole mettere la parola fine sul titolo quest’oggi in casa dell’Angers. Gli Scoitses sono quasi salvi, hanno bisogno di pochi punti per la matematica ma anche quota 34 in classifica potrebbe bastare visto il passo che stanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Angers-Paris Saint Germain (sabato 25 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini corsari in casa degli Scoitses

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