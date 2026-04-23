Angers-Paris Saint Germain sabato 25 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 25 aprile 2026 alle ore 19:00 si svolgerà la partita tra Angers e Paris Saint Germain. Dopo il recupero contro il Nantes, il Paris Saint Germain ha allungato la sua serie di vittorie, portandosi a quattro punti di vantaggio sulla squadra rivale. La formazione ospite cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre l’Angers tenta di ottenere punti importanti in casa. Le quote e i pronostici sono già disponibili per gli appassionati.

Il recupero contro il Nantes ha fatto tornare il sorriso al Paris Saint Germain che ha allungato a +4 sul Nantes e vuole mettere la parola fine sul titolo quest’oggi in casa dell’Angers. Gli Scoitses sono quasi salvi, hanno bisogno di pochi punti per la matematica ma anche quota 34 in classifica potrebbe bastare visto il passo che stanno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Angers-Paris Saint Germain (sabato 25 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Paris Saint Germain-Nantes (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. I parigini non possono sbagliareSi recupera il turno numero 26 di Ligue1 e il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha l’opportunità affossando il Nantes di Halilodzic di chiudere... Paris Saint Germain-Nantes (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I parigini non possono sbagliareSi recupera il turno numero 26 di Ligue1 e il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha l’opportunità affossando il Nantes di Halilodzic di chiudere... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Calendario PSG 2025/2026 & Prossime partite; Vitinha sidelined with right heel issue, out for Nantes and Angers; Infortunio al tallone per Vitinha: il portoghese fuori dal Paris Saint-Germain. Pronostico Angers vs Paris Saint-Germain – 25 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, il 25 Aprile 2026 alle 19:00, lo Stadio Raymond-Kopa farà da teatro alla sfida tra Angers e Paris Saint-Germain. Una partita che ... news-sports.it Les supporters du PSG encadrés pour la rencontre face à Angers ScoLa préfecture a publié mercredi 22 avril 2026 un arrêté concernant la rencontre de football entre Angers Sco et le Paris Saint-Germain du samedi 26 avril. Les supporters visiteurs seront escortés jusq ... ouest-france.fr “La Veuve Rusée “ vous attend…… Mercredi 29 avril MONACO (98) Mardi 5 mai SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) Mardi 12 mai CAUDRY (59) Samedi 16 mai AIX-LES-BAINS (73) Mardi 19 mai MÉRIGNAC (33) Vendredi 22 mai ANGERS (49) Mardi 9 et mer - facebook.com facebook