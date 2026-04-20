Paris Saint Germain-Nantes mercoledì 22 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I parigini non possono sbagliare

Mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa il match tra Paris Saint Germain e Nantes, recuperando il turno numero 26 di Ligue 1. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici. Sono stati convocati i giocatori che scenderanno in campo, con i parigini che non possono permettersi di perdere punti in questa occasione. La partita si gioca con l’obiettivo di avvicinare il Paris Saint Germain alla conquista del titolo.

Si recupera il turno numero 26 di Ligue1 e il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha l’opportunità affossando il Nantes di Halilodzic di chiudere ogni discorso per il titolo. Intanto i parigini se la prendono comoda e il KO interno contro il Lione mantiene un solo punto di vantaggio sul Lens al momento con lo scontro diretto da giocare. Vincere oggi garantirebbe almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Paris Saint Germain-Nantes (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I parigini non possono sbagliare Notizie correlate Paris Saint Germain-Nantes (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. I parigini non possono sbagliareSi recupera il turno numero 26 di Ligue1 e il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha l’opportunità affossando il Nantes di Halilodzic di chiudere... Paris Saint Germain-Nantes (mercoledì 22 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Parigini che cercano l’allungo decisivo nel recuperoSi recupera il turno numero 26 di Ligue1 e il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha l’opportunità affossando il Nantes di Halilodzic di chiudere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: PSG - Nantes; Quote scommesse PSG - Nantes; PSG, Luis Enrique: Se qualcuno pensa di venire al Parco dei Principi per mangiare e bere Coca-Cola se lo scordi. La superiorità va dimostrata sul campo; Paris Saint Germain vs Nantes Pronostico: Anteprima della Partita e Analisi | Ligue 1 22-04-2026. Pronostico Paris Saint-Germain vs Nantes – 22 Aprile 2026Il confronto di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Nantes si giocherà il 22 Aprile 2026 alle 19:00 al prestigioso Parc des Princes. Una sfida che mette di ... news-sports.it Pronostici PSG - Nantes: i parigini pronti al riscatto contro i CanariniIn questo articolo si possono trovare i pronostici PSG - Nantes, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Il momento del sorteggio del Chisola al Torneo Mondiale Manlio Selis. La nostra categoria U14 è nel Girone I insieme a Paris Saint Germain, Romulea e Futura Sales Selargius. #wearechisola #chisolayouth - facebook.com facebook Alle semifinali di Champions League il Bayern Monaco giocherà contro il Paris Saint-Germain, e l’Arsenal contro l’Atlético Madrid x.com