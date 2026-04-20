Paris Saint Germain-Nantes mercoledì 22 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I parigini non possono sbagliare
Mercoledì 22 aprile 2026 alle 19:00 si gioca il recupero del turno 26 di Ligue 1 tra il Paris Saint Germain e il Nantes. La partita si terrà allo stadio parigino e vede in campo le formazioni di Luis Enrique e Halilodzic. Il club di casa ha bisogno di una vittoria per consolidare la sua posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sono stati resi noti i convocati delle due squadre e sono disponibili quote e pronostici.
Si recupera il turno numero 26 di Ligue1 e il Paris Saint Germain di Luis Enrique ha l’opportunità affossando il Nantes di Halilodzic di chiudere ogni discorso per il titolo. Intanto i parigini se la prendono comoda e il KO interno contro il Lione mantiene un solo punto di vantaggio sul Lens al momento con lo scontro diretto da giocare. Vincere oggi garantirebbe almeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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