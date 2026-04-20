Paris Saint Germain-Nantes mercoledì 22 aprile 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I parigini non possono sbagliare

Mercoledì 22 aprile 2026 alle 19:00 si gioca il recupero del turno 26 di Ligue 1 tra il Paris Saint Germain e il Nantes. La partita si terrà allo stadio parigino e vede in campo le formazioni di Luis Enrique e Halilodzic. Il club di casa ha bisogno di una vittoria per consolidare la sua posizione in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sono stati resi noti i convocati delle due squadre e sono disponibili quote e pronostici.