Angelo Maurizio Tortora incontra Giuseppe Boi

Angelo Maurizio Tortora ha intervistato Giuseppe Boi, giornalista de “Il Tirreno”. Durante l'incontro, Boi ha parlato della squadra campione d’Italia in carica, fornendo dettagli sulla loro situazione attuale e sui risultati recenti. La conversazione si è concentrata sulle prestazioni della squadra e sui punti chiave delle ultime partite.

Angelo Maurizio Tortora ha intervistato Giuseppe Boi, Giornalista de “Il Tirreno”. Giuseppe Boi racconta ad Angelo Maurizio Tortora dei Campioni d’Italia in carica. E delle prospettive future che riserverà quest’annata. Di una Serie A che, dopo la sosta, ritornerà con due big match. Da brividi. Che sanno di sentenza definitiva. Per capire se la lotta Scudetto sarà ufficialmente aperta, per le restanti giornate. E sono: a Pasqua, Inter-Roma, Ed, a Pasquetta, quel Napoli-Milan. Che ai tempi di Maradona ha scritto pagine indelebili del nostro calcio. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 ha rappresentato l’apice del calcio italiano. Dominanze. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Angelo Maurizio Tortora incontra Giuseppe Boi Articoli correlati Angelo Maurizio Tortora intervista Veronica Mandala’Angelo Maurizio Tortora, in un’intervista, pone alcune domande alla Giornalista di CagliariNews24, Sampnews24 e LazioNews24, Veronica Mandala’. Leggi anche: Pozzuoli, Maurizio de Giovanni incontra gli studenti dell’IC 4 Pergolesi