Moza del Qatar l’anello con diamante blu da 50,6 milioni e la collana capolavoro

La sceicca Moza del Qatar ha fatto una visita all’Art Basel Qatar a Doha. Arrivata con uno stile elegante, ha mostrato gioielli di grande valore, tra cui un anello con diamante blu da 50,6 milioni e una collana considerata un vero capolavoro. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tutti gli appassionati di gioielli e arte.

Moza del Qatar, la sceicca più elegante al mondo, ha visitato l’Art Basel Qatar a Doha, presentandosi all’esposizione con dei gioielli esclusivi. Non solo perché il loro valore è quasi inestimabile, ma anche perché sono pezzi unici, vere e proprie opere d’arte. Moza del Qatar, il diamante blu da 50,6 milioni di dollari. Moza del Qatar ha un gusto raffinato che l’ha resa un’icona di stile. Ogni suo look è espressione di eleganza ma anche strumento per veicolare messaggi importanti, un modo di comunicazione non verbale che è sempre più sfruttato dalle donne di potere. Così, quando si tratta di andare a visitare l’Art Basel Qatar, un’esposizione che celebra il vivace panorama culturale del Paese, Moza ha entrare fisicamente nel mondo dell’arte e del design, indossando dei gioielli che andrebbero a loro volta esposti in una collezione di oggetti artistici. 🔗 Leggi su Dilei.it

