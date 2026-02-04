Da alcune ore, molti utenti Android segnalano un problema dopo l’ultimo aggiornamento di gennaio 2026 del Google Play System. Alcuni telefoni mostrano un downgrade apparente delle versioni del sistema, creando confusione tra gli utenti. Google ha già iniziato a investigare sul bug, mentre i clienti cercano soluzioni temporanee per non perdere funzionalità. La situazione resta in evoluzione.

si osserva una problematica emersa dopo l’aggiornamento più recente di gennaio 2026 legato al Google Play System. alcuni dispositivi segnalano una retrocessione di versione anziché un miglioramento, mostrando una build risalente a novembre 2025 anche dopo l’installazione della versione prevista. la situazione è stata rilevata su diverse linee di prodotto e ha suscitato dubbi sull’efficacia dei test e sull’ottimizzazione del rilascio. bug di downgrade del google play system dopo l’aggiornamento più recente. numerosi possessori di telefoni pixel hanno riportato un malfunzionamento dopo l’aggiornamento all’ultima release del Google Play System. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Google play system update bug provoca downgrade apparente sui telefoni android

Google ha annunciato il rilascio dell'aggiornamento di febbraio 2026 per Android, con una particolare attenzione a Google Play services 26.

Un nuovo bug di Android Auto sta creando problemi agli utenti.

The January 2026 Google Play system update might bring you right back to November 2025It is normal for the Google Play system update behind the security patch, often remaining on an older date like November 1, 2025, even with a February 2026 security patch. These updates often roll out ... androidpolice.com

January 2026 Google Play system update just turned into November 2025? You're not aloneAndroid users report a Google Play system update bug that downgrades them from January 2026 version to November 2025. Here is what we know! androidauthority.com

Aggiornamenti di sistema Google Play: sui Pixel avviene una cosa bizzarra x.com

