Doppio riconoscimento al Reparto Operativo | Medaglia Mauriziana al colonnello Laghi e promozione per il maggiore Mezzetti

Giovedì 16 aprile si è svolta una cerimonia al Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, alla presenza del Comandante Provinciale. Durante l’evento sono stati consegnati una medaglia e una promozione a due ufficiali del Reparto Operativo. Il colonnello Laghi ha ricevuto la Medaglia Mauriziana, mentre il maggiore Mezzetti ha ottenuto una promozione. La cerimonia ha avuto luogo nella sede del comando e ha coinvolto ufficiali e autorità locali.

Breve ma significativa cerimonia, la mattina di giovedì 16 aprile, nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza, presieduta dal Comandante Provinciale, colonnello Pierantonio Breda, in occasione di un duplice importante momento che ha riguardato due ufficiali del Reparto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Prestigiosa onorificenza al Capitano Stefano Garbuglia: riceve la Medaglia Mauriziana al meritoL’onorificenza è tra le più prestigiose tra quelle riservate ad ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate. Una raccolta di contenuti Carabinieri, Borettaz nuovo comandante Reparto operativoIl Tenente Colonnello Piermarco Borettaz, proveniente dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trento, di 44 anni, originario della Valle d'Aosta, ha tenuto oggi la prima conferenza stampa ... ansa.it Nasce il Reparto operativo laghi: coordinerà la Guardia Costiera sui laghi di Garda, Maggiore e di ComoRoma - Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, su proposta del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, ... ilsecoloxix.it