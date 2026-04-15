Carabinieri due nuove promozioni al Comando provinciale di Ravenna

Da ravennatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna si è svolta una cerimonia durante la quale sono state ufficialmente comunicate le promozioni a grado superiore di due ufficiali dell’Arma. La cerimonia è stata presieduta dal comandante provinciale, il colonnello Andrea Lachi, e ha visto la consegna delle notifiche ai militari interessati. L’evento ha coinvolto i membri del comando e si è svolto nella sede ufficiale.

Questa mattina, al Comando provinciale dei Carabinieri di Ravenna si è tenuta la cerimonia presieduta dal comandante provinciale, il colonnello Andrea Lachi, per la notifica ufficiale della promozione al grado superiore di due ufficiali dell'Arma.Il capitano Cosimo Friolo, comandante della.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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