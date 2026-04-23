Nell’ultima puntata di Volley Night, trasmessa su OA Sport, è intervenuto Andrea Giani. Durante la trasmissione ha commentato la situazione della squadra francese, affermando che dispone di giocatori di riserva, ma che ci vuole tempo per ottenere risultati. Ha inoltre citato una frase di Velasco come ispirazione.

Andrea Giani è stato l’ospite dell’ultima puntata di Volley Night, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La leggenda della pallav0lo italiana, ora allenatore dello ZAKSA e commissario tecnico della nazionale maschile francese, ha toccato diversi argomenti tra campionati continentali e Nazionale. L’ex giocatore soprannominato “Giango” inizia tratteggiando la sua esperienza in Polonia: “ Per me è il secondo anno qua e rispetto all’Italia direi che ci sono due grandi differenze: gli impianti, qui ne hanno tanti nuovi di varie dimensioni ma belli, quindi l’organizzazione della Lega, le immagini tv notevoli, la qualità che mettono nel gioco. Hanno tantissimi giocatori e c’è qualità in Italia, però i palleggiatori sono ad un livello più alto, ma come gioco lo dimostrano nelle Coppe sono forti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Andrea Giani: “La Francia ha ricambi, ma serve tempo. Mi ispiro ad una frase di Velasco”

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