La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice dell’ONU, accusandola di antisemitismo. Tuttavia, il governo francese ha basato questa richiesta su un’espressione che, secondo Albanese, non ha mai usato. La polemica si accende nel mezzo di tensioni diplomatiche tra Parigi e l’istituzione internazionale.

Il ministro degli Esteri francese ha accusato la relatrice dell'ONU di antisemitismo sulla base di un'espressione che non ha usato La polemica riguarda un discorso che Albanese aveva fatto pochi giorni prima a un evento organizzato dall’emittente qatarina Al Jazeera, e dall’attribuzione – rilanciata anche in diversi articoli di giornale – ad Albanese della frase secondo cui l’umanità avrebbe «un nemico comune» in Israele, una cosa che però non ha detto. L’espressione, usata realmente da Albanese, si riferiva ad altro. Da un paio anni Albanese è una delle più visibili e dure critiche di Israele e dei suoi massacri nella Striscia di Gaza, al centro di continue polemiche anche internazionali per le sue dichiarazioni controverse e giudicate da molti eccessivamente indulgenti verso Hamas. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Francia ha chiesto le dimissioni di Francesca Albanese per una frase manipolata

Approfondimenti su Francia Francesca Albanese

A Bologna, si è svolta la proiezione del documentario “Disunited Nations” dedicato a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Il governo francese ha chiesto ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi occupati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Francia Francesca Albanese

Argomenti discussi: La Francia non lascia passare le dichiarazioni di Francesca Albanese e ne chiede le dimissioni dall'Onu; La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: Parole oltraggiose contro Israele; Israele, le parole di Francesca Albanese aprono un caso diplomatico e politico; Israele nemico comune dell'umanità, le parole di Albanese per le quali la Francia ne ha chiesto le dimissioni.

Perché la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: cosa ha detto su IsraeleIl governo francese ha condannato l'ultimo discorso della relatrice Onu sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese, e ha chiesto che si dimetta ... fanpage.it

Israele «nemico comune dell'umanità», le parole di Albanese per le quali la Francia ne ha chiesto le dimissioniLa relatrice speciale dell'Onu ospite dell'Al Jazeera Forum, un panel di tre giorni sul Medio Oriente tenutosi a Doha ... corriere.it

Accuse false. Ricordate l’’affaire Dreyfus’ Alfred Dreyfus, il capitano di stato maggiore francese, ebreo, condannato per alto tradimento nel 1894 Oggi Dreyfus è l’italiana Francesca Albanese. Dreyfus non una volta, ma molteplici. Non bastano le sanzioni de facebook

Perché Francesca Albanese ha accusato il Corriere della Sera di diffamazione x.com