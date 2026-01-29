Andrea Delogu innamorata di Alessandro Marziali | i baci davanti ai paparazzi confermano la nuova storia d'amore

Andrea Delogu e Alessandro Marziali sono stati fotografati mentre si scambiano baci davanti ai paparazzi. La coppia conferma così la loro nuova storia d’amore, che da qualche tempo tiene banco sulle riviste di gossip. La conduttrice si mostra felice e innamorata, mentre i fotografi catturano momenti intimi che fanno discutere i fan e gli addetti ai lavori.

Andrea Delogu è sulle copertine delle riviste di gossip: al centro della cronaca rosa la sua nuova relazione sentimentale con Alessandro Marziali. Nelle nuove foto bacia il fidanzato davanti ai paparazzi: "È innamorata".🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Andrea Delogu Andrea Delogu ritrova il sorriso: baci a Roma con Alessandro Marziali e ipotesi Sanremo sullo sfondo Andrea Delogu sembra aver ritrovato serenità con Alessandro Marziali, con cui si mostra inedito a Roma. Chi è Alessandro Marziali, il nuovo amore di Andrea Delogu Alessandro Marziali è il nuovo compagno di Andrea Delogu, figura che ha portato serenità nella sua vita dopo un periodo complesso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Andrea Delogu Argomenti discussi: Andrea Delogu paparazzata con il nuovo fidanzato. E no, non è Nikita Perotti di Ballando con Le Stelle; Andrea Delogu, il cuore della conduttrice batterebbe per un manager; Ambra Angiolini innamorata, Campello e Morata novità sul divorzio, Andrea Delogu a Sanremo; Andrea Delogu e Alessandro Marziali, è una cosa seria: Con lui un nuovo equilibrio. I rumors su Sanremo. Continua la storia d’amore di Andrea Delogu: complicità, sorrisi e momenti felici con il fidanzatoAndrea Delogu sempre più innamorata: baci, passeggiate romantiche e momenti lontano dai riflettori. Tutto sul nuovo fidanzato. notizie.it Chi è Alessandro Marziali, il nuovo amore di Andrea DeloguAlessandro Marziali, manager che gira il mondo e avvolto nel mistero, è il nuovo amore di Andrea Delogu. Si chiama Alessandro Marziali il nuovo amore di Andrea Delogu e l’uomo che è riuscito a ... dilei.it Andrea Delogu non si nasconde più. Storia seria: chi è il fidanzato (FOTO) facebook Andrea Delogu è innamorata: le foto con il nuovo fidanzato #andreadelogu x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.