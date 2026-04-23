Durante una trasmissione in diretta, Andrea Delogu ha annunciato per la prima volta di essere innamorata, parlando del suo nuovo rapporto sentimentale. La conduttrice ha condiviso questa notizia dopo aver attraversato un periodo di cambiamenti e momenti difficili. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione del pubblico presente in studio e degli spettatori che seguivano la trasmissione.

Dopo mesi segnati da cambiamenti importanti e momenti difficili, per Andrea Delogu è arrivato il tempo di voltare pagina. Tra impegni professionali in crescita e una ritrovata serenità personale, la conduttrice torna a far parlare di sé anche per la sua vita privata, finita sotto i riflettori nelle ultime settimane. E questa volta, a differenza del passato, ha scelto di non nascondersi più, raccontando apertamente ciò che sta vivendo. Andrea Delogu non si nasconde più: le bellissime parole sul fidanzato Alessandro. Ospite in diretta nel programma È sempre mezzogiorno, Delogu è stata subito incalzata da Antonella Clerici sulle recenti immagini che la ritraggono insieme a Alessandro Marziali.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Andrea Delogu parla per la prima volta del suo nuovo fidanzato: «Mi sono innamorata», la confessione in diretta

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