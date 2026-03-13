Dopo quattro mesi e mezzo dalla morte del fratello, avvenuta in un incidente in moto a 18 anni, Andrea Delogu ha parlato del suo stato d’animo. La conduttrice ha anche menzionato il nuovo fidanzato, condividendo alcuni dettagli sulla sua vita attuale. La sua testimonianza si concentra sulle emozioni vissute in questo periodo e sui cambiamenti recenti.

Sono passati quattro mesi e mezzo dalla morte del fratello di Andrea Delogu, scomparso a soli 18 anni in un incidente in moto. Un lutto arrivato mentre la conduttrice era concorrente a Ballando con le Stelle. Costretta a vivere il dolore più grande mentre la televisione continuava a chiedere sorrisi e presenza scenica. Ora la 43enne ha scelto di raccontare come sta davvero e senza cercare consolazioni facili. La vita di Andrea Delogu dopo la morte del fratello. “Mi stanno aiutando i dieci anni di analisi alle mie spalle”, ha dichiarato Andrea Delogu in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Non quelli che verranno, ha chiarito, perché i prossimi serviranno solo a imparare a convivere con una ferita destinata a non chiudersi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Delogu, come sta dopo la morte del fratello e parla anche del nuovo fidanzato

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