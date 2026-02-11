Tragedia in Toscana | Giovane motociclista perde la vita in un incidente causato da un cinghiale – Il dibattito sulla sicurezza stradale si riaccende

Una mattina come tante, un incidente che ha scosso il Mugello. Un giovane motociclista ha perso la vita dopo aver colpito un cinghiale mentre percorreva una curva nota di quella strada. La scena si è svolta in un tratto di strada che molti conoscono, e ora si riaccendono le discussioni sulla sicurezza e sui rischi di corse in zone naturali.

Una mattina qualunque, una curva che conosciamo tutti, il nastro d'asfalto che taglia il verde del Mugello. Poi un lampo, un urto, il silenzio. È lì che capiamo quanto sia fragile la strada, e quanto poco basti perché una vita cambi per sempre. Il tratto tra Bilancino e Galliano è una linea sottile tra colline e lago. I motociclisti lo amano. Scorre, invita, sembra sicuro. Stamattina il Mugello si è fermato. Un ragazzo di 28 anni, Leonardo Guddemi, di Vaiano, non c'è più.

