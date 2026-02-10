Vittoria incidente stradale | scontro tra autocarro e auto due feriti gravi elisocorsi a Catania Rilievi in corso

Questa mattina a Vittoria si è verificato un incidente tra un autocarro Iveco e una Fiat Idea. Due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in elicottero al Cannizzaro di Catania. Sul posto sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine.

Un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 10 febbraio 2026, a Vittoria, in provincia di Ragusa, ha coinvolto un autocarro Iveco e una Fiat Idea, causando due feriti che hanno richiesto il trasporto urgente in elicottero al Cannizzaro di Catania. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30 in contrada Salmè, all’incrocio tra la SP68 e la SP91, e ha mobilitato le squadre di soccorso, inclusi Vigili del Fuoco e personale del 118. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale di Vittoria, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Vittoria Incidente Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 5 feriti gravi. Tra loro anche un bambino Oggi, domenica 25 gennaio, si è verificato un incidente sul viadotto della Magliana a Roma, coinvolgendo due auto. Sansepolcro, incidente stradale: scontro fra due auto, feriti un uomo e due donne Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Vittoria Incidente Argomenti discussi: Vittoria - Incidente stradale in pieno centro: tre auto coinvolte e una donna ferita; Vittoria, scontro tra due auto sulla SP 18: quattro feriti; Vittoria, scontro violento in centro: tre auto coinvolte; Vittoria, grave incidente stradale sulla sp 18, quattro feriti. Incidente stradale a Vittoria, grave donna di 73 anniUn autocarro e una Lancia si sono scontrati frontalmente in un impatto violentissimo che ha ridotto i mezzi a un groviglio di lamiere ... ragusah24.it Dramma sulla Vittoria-Santa Croce: scontro devastante tra autocarro e auto, due feriti in codice rossoVITTORIA, 10 Febbraio 2026 – È di due feriti gravi il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 10:30 di questa mattina lungo la SP ... radiortm.it Incidente Vittoria: Fiat 500 si ribalta e si schianta contro un cantiere - facebook.com facebook

