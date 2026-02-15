Ancona Macerata Jesi e Adriatico | le vette in Groenlandia hanno nomi marchigiani Ecco perché

Le cime ghiacciate della Groenlandia portano nomi marchigiani, come Fermignano, Jesi e Macerata, perché alcune di esse sono state così battezzate da esploratori italiani. Recentemente, gli studiosi hanno scoperto che queste montagne, alte migliaia di metri, sono state chiamate così in onore di città e figure storiche delle Marche durante spedizioni degli anni '30. Un esempio concreto è il picco chiamato Fermignano, che si trova a oltre 3.000 metri di altezza e attira l’attenzione di ricercatori italiani.

FERMIGNANO Nella lontanissima Groenlandia ci sono vette di innevate montagne Ribattezzate Fermignano, Bramante, Sant'Anna (patrona della cittadina metaurense), Jesi, Macerata, Ancona, Adriatico e Sibillini. La popolazione Inuit (circa 56mila persone) come pronuncerà i nomi delle nostre città? Il ricercatore locale Jose Brandi ha rispolverato una storia che viene dal passato e che inizia con un maestro di scuola elementare. La missione Nel 1969, esattamente il 9 luglio, Diomiro Mancini, insegnante di Fermignano e membro del Cai (Club alpino italiano), organizza una spedizione alpinistica, chiamata Marche 1ª, in Groenlandia.