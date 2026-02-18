Fidapa ospita una nuova tappa del tour 1970 La Rivolta di Reggio Calabria

Fidapa ha organizzato una tappa del tour “1970. La Rivolta di Reggio Calabria” a Villa San Giovanni. L’evento ha visto la partecipazione degli autori Postorino e Barone, che hanno presentato il loro fumetto. La serata ha attirato molti appassionati e curiosi, interessati a scoprire le storie dietro le immagini. Il pubblico ha potuto ascoltare le testimonianze degli autori e approfondire il contesto storico di quegli anni. La manifestazione si è conclusa con un dibattito tra gli intervenuti.

A Villa San Giovanni l’incontro promosso da Fidapa BPW Italy con gli autori Postorino e Barone. Continua il tour del fumetto “ 1970. La Rivolta di Reggio Calabria ”, un viaggio nato nove mesi fa dal desiderio di restituire voce alla memoria e che oggi continua a camminare, accolto e condiviso da istituzioni nazionali, associazioni ed enti culturali. Venerdì approderà a Villa San Giovanni, ospite della FIDAPA BPW Italy – sezione di Villa San Giovanni, per ripercorrere un cammino fatto di ascolto, studio e passione: un lavoro nato per raccontare pagine di storia che non abbiamo incontrato sui banchi di scuola. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Fidapa ospita una nuova tappa del tour “1970. La Rivolta di Reggio Calabria” 1970. La Rivolta di Reggio, fa tappa a Villa San GiovanniNel 1970, la rivolta di Reggio Calabria scosse la città e il suo territorio. "1970/la Rivolta di Reggio Calabria": graphic novel al centro dell'incontro AnassilaosLunedì 15 ottobre, presso la Biblioteca Pietro De Nava, si terrà un incontro dedicato alla graphic novel Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lamezia, incontro al Chiostro il 13 febbraio della Fidapa con 'L'Amor che move il sole e l'altre stelle'. C'è davvero il nome di Cannizzaro sul futuro di Reggio Calabria El Diablo stuzzica ma Giuseppe Falcomatà risponde! Voi che ne pensate Rivedi la puntata di su https://tinyurl.com/mvwf72ff facebook Museo Archeologico Reggio Calabria: lavoro per Guide Turistiche Info e requisiti nel primo commento x.com