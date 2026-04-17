Don Samuele sbotta | Siamo ostaggi dei maranza violenti Spacciano in chiesa

Il parroco di Ancona ha scritto al sindaco e al prefetto denunciando che alcuni giovani, definiti maranza violenti, frequentano la chiesa e compiono azioni illegali. Secondo quanto riferito, usano le ampolle dell’acqua santa per drogarsi e portano con sé coltelli con lame lunghe. Don Samuele ha commentato la situazione, affermando che la comunità si trova a essere ostaggio di questi comportamenti.

Il sagrato non è più la linea di confine. I maranza hanno preso il controllo dei locali e dell’esterno. Fuori spacciano droga, anche pesante, dentro la consumano. La chiesa di Santa Maria delle Grazie, ad Ancona, è diventata una zona franca. Il grido di dolore di don Samuele Costantini, che amministra questa chiesa dal 2020, è arrivato in Prefettura. Un tentativo disperato di salvare la sua parrocchia ormai fuori controllo, prima di dichiarare la resa a quelli che anche lui chiama ormai «maranza». Giovanissimi, spiega don Samuele, «tra i 16 ed i 20 anni, di diverse nazionalità», che starebbero cercando di prendersi quel pezzo di territorio. Il quadro denunciato è netto.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Don Samuele sbotta: «Siamo ostaggi dei maranza violenti. Spacciano in chiesa» Notizie correlate Ancona, sfogo choc di don Samuele: «Siamo ostaggi dei maranza, spacciano pure in chiesa». Una lettera a prefetto e sindacoANCONA «Il sagrato della chiesa è diventato una zona franca dove stazionano anche 30 o 40 ragazzi contemporaneamente, alcuni dediti anche allo... Condannato Don Alì a Torino: due anni di carcere per il "re dei maranza", sbotta in tribunale contro la giudiceDue anni di carcere per Don Alì, il tiktoker violento all’anagrafe Alì Said; dieci mesi di reclusione per uno dei suoi complici e un anno per l’altro. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ancona sfogo choc di don Samuele | Siamo ostaggi dei maranza spacciano pure in chiesa Una lettera a prefetto e sindaco. Lo sfogo choc di don Samuele: «Siamo ostaggi dei maranza, spacciano pure in chiesa»ANCONA - «Il sagrato della chiesa è diventato una zona franca dove stazionano anche 30 o 40 ragazzi contemporaneamente, alcuni dediti anche allo spaccio di droga». ilmattino.it Ancona, sfogo choc di don Samuele: «Siamo ostaggi dei maranza, spacciano pure in chiesa». Una lettera a prefetto e sindacoANCONA «Il sagrato della chiesa è diventato una zona franca dove stazionano anche 30 o 40 ragazzi contemporaneamente, alcuni dediti anche allo spaccio di droga». corriereadriatico.it