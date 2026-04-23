Ancona attacco con cavatappi contro la Polizia | arrestato l’uomo

A Ancona, un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver aggredito due agenti di polizia con un cavatappi nel quartiere Piano. L'uomo è stato portato in caserma e il giudice ha convalidato l’arresto con l’accusa di resistenza e lesioni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto le forze dell’ordine intervenute sul posto.

? Cosa sapere Ancona, uomo di 50 anni arrestato dopo aver aggredito due agenti con un cavatappi.. Il giudice ha convalidato l'arresto per resistenza e lesioni nel quartiere Piano.. Un uomo di circa 50 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato ad Ancona dopo aver aggredito con un cavatappi due agenti della Squadra Volanti durante un intervento nel quartiere Piano nella notte tra il 20 e il 21 aprile. Il violento episodio è scoppiato all’interno di un’abitazione del rione dopo una segnalazione riguardante una lite domestica. Quando le due pattuglie della Questura sono arrivate sul posto, hanno trovato coinvolti un uomo di origini extracomunitarie e una donna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, attacco con cavatappi contro la Polizia: arrestato l’uomo Notizie correlate Leggi anche: Ubriaco tenta di colpire al volto un poliziotto con un cavatappi, poi minaccia di morte gli altri agenti. Arrestato Leggi anche: Litiga con un cliente e poi si scaglia contro la Polizia: arrestato