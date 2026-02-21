Anci Sicilia nasce l’ Alleanza per restare | un patto per fermare l’emigrazione giovanile

L’Anci Sicilia ha costituito l’Alleanza per restare, un’iniziativa che coinvolge Comuni, imprese e associazioni per contrastare l’emigrazione giovanile. La causa deriva dalla crescente fuga di giovani talenti che cercano opportunità altrove, spesso a causa della mancanza di lavoro e servizi adeguati. L’obiettivo è sviluppare proposte concrete da presentare alle autorità regionali e nazionali. Si prevede di organizzare incontri per definire strategie condivise e intervenire sui problemi più urgenti.

Nasce l'"Alleanza per restare" tra Anci Sicilia, l'associazione dei Comuni siciliani, la società civile, il mondo imprenditoriale e le associazioni, con l'obiettivo di formulare proposte e richieste da avanzare ai governi regionale e nazionale e fermare la fuga dei cervelli dall'Isola. Il patto è stato il tema della seconda conferenza regionale sulle Politiche giovanili, in corso da stamattina a Caltanissetta, organizzata e promossa da ANCI Sicilia, attraverso la commissione speciale Politiche giovanili. Un'iniziativa patrocinata dall'assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Caltanissetta.