Anche studentesse nel giro escort-calciatori | arrotondavano così la paga di papà

Sono state sequestrate diverse apparecchiature elettroniche nell'ambito di un’indagine della Procura, che ha portato alla scoperta di un gruppo di studentesse coinvolte in un giro di escort con calciatori. La copia forense dei cellulari è stata completata e analizzata per raccogliere ulteriori elementi. Le indagini continuano per chiarire i dettagli delle attività e le eventuali responsabilità dei soggetti coinvolti.

Milano – È stata completata la copia forense dei cellulari sequestrati nell'indagine della Procura di Milano che lunedì scorso ha portato agli arresti domiciliari quattro persone tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, compagni nella vita e nel lavoro e che attraverso una agenzia che organizzava eventi, la Ma.De, avrebbero gestito anche un giro di escort per le serate milanesi di sportivi, in particolare di calciatori professionisti. Incidente probatorio. Da quanto si è saputo l'esame del contenuto degli apparecchi si terrà con la forma dell'accertamento irripetibile dando così a tutti gli indagati - una decina in tutto - la possibilità di partecipare con un proprio consulente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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