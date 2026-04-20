La polizia economico-finanziaria di Milano ha arrestato quattro persone nell’ambito di un’indagine su un giro di escort rivolto a clienti facoltosi, tra cui alcuni calciatori di serie A. L’operazione è stata condotta su delega della procura e riguarda attività illecite legate alla gestione di servizi di accompagnamento e alla gestione del denaro. I dettagli dell’indagine sono ancora in fase di sviluppo.

AGI - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Milano, su delega della procura, ha eseguito quattro ordinanze di arresti domiciliari nei confronti di altrettante persone indagate per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi. Gli indagati, in concorso con altri partecipi dell'associazione, tra cui escort e addetti alle pubbliche relazioni, avrebbero organizzato eventi rivolti a una clientela particolarmente facoltosa e disposta a spendere importanti cifre per beneficiare delle prestazioni sessuali. Sequestro disposto dal gip. Contestualmente agli arresti, su disposizione del gip di Milano, è stato eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 1,2 milioni di euro.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Giro di escort per clienti facoltosi (anche calciatori di serie A), 4 arresti a Milano

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