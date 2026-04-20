Milano smantellato giro di escort di lusso | tra i clienti anche calciatori di Serie A

A Milano, le forze dell’ordine hanno smantellato un'organizzazione coinvolta nello sfruttamento di escort di lusso. Durante le indagini, sono stati eseguiti quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo che gestiva l’attività e si occupava del riciclaggio dei soldi provenienti da questa attività. Tra i clienti del giro, sono stati identificati anche alcuni calciatori di Serie A.

I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gruppo che «ha promosso un’attività finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione, con conseguente autoriciclaggio dei relativi proventi». Tra i clienti del giro di escort scoperto a Milano figurano anche un numero «consistente» di calciatori di Serie A, che avrebbero partecipato a eventi in cui venivano offerte prestazioni sessuali. Oltre agli arresti è scattato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati, per un valore di oltre 1,2 milioni di euro. Il servizio di escort era fornito da una società di eventi.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie A Notizie correlate Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti(Adnkronos) – Smantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. Giro di escort per clienti facoltosi (anche calciatori di serie A), 4 arresti a MilanoAGI - Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Milano, su delega della procura, ha eseguito quattro ordinanze di arresti domiciliari... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clienti; Congedo mestruale nelle scuole in Toscana, ok a mozione Pd in Consiglio regionale; Permessi di soggiorno a pagamento: smantellata rete da milioni nel nord Italia; Champions League, oggi Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sporting – Diretta. Milano, smantellato giro di escort di lusso: calciatori di Serie A tra i clientiSmantellato un giro di escort a Milano: quattro arresti e oltre 1,2 milioni di euro sequestrati. I finanzieri del Comando provinciale hanno eseguito quattro arresti domiciliari nei confronti di un gru ... notizie.it Milano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie AMilano, smantellato giro di escort di lusso: tra i clienti anche calciatori di Serie A. Quattro persone agli arresti domiciliari. lettera43.it Olimpia Milano. Olimpia Milano · Original audio. - facebook.com facebook E' stata interamente ripristinata la circolazione ferroviaria tra Milano e Genova dopo l'urto tra due treni avvenuto questa mattina a Pavia. #ANSA x.com