La Vespa Piaggio 4 tempi diventerà patrimonio culturale

Il disegno di legge presentato al Senato (n. 76) proclama la Vespa Piaggio 4 tempi come patrimonio culturale, perché rappresenta un simbolo di creatività e ingegno italiano. La proposta nasce dall’esigenza di tutelare un’icona che ha accompagnato generazioni di italiani e che, ancora oggi, cattura l’attenzione di appassionati in tutto il mondo. La Vespa, con il suo design inconfondibile e la lunga storia, si distingue come esempio di arte e innovazione italiana.

La Vespa Piaggio non è soltanto uno scooter. Il disegno di legge presentato al Senato (n. 76) la definisce espressione della storia, della cultura e dell’arte del Paese, simbolo dell’ingegno, della creatività e della bellezza italiana riconosciuti nel mondo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Vespa patrimonio Unesco. Rilanciare la candidatura: "Icona italiana da tutelare"

La candidatura della Vespa come patrimonio immateriale dell’UNESCO, rilanciata dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, mira a valorizzare un simbolo della cultura italiana.

L'ecomostro sulla litoranea diventerà centro culturale: arriva l'autorizzazione Zes

Il vecchio marmificio di Fasano, noto come ecomostro lungo la litoranea, ottiene l’autorizzazione ZES e sarà trasformato in un centro culturale di interesse pubblico.

