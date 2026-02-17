La Vespa Piaggio 4 tempi diventerà patrimonio culturale

Il disegno di legge presentato al Senato (n. 76) proclama la Vespa Piaggio 4 tempi come patrimonio culturale, perché rappresenta un simbolo di creatività e ingegno italiano. La proposta nasce dall’esigenza di tutelare un’icona che ha accompagnato generazioni di italiani e che, ancora oggi, cattura l’attenzione di appassionati in tutto il mondo. La Vespa, con il suo design inconfondibile e la lunga storia, si distingue come esempio di arte e innovazione italiana.

La Vespa Piaggio non è soltanto uno scooter. Il disegno di legge presentato al Senato (n. 76) la definisce espressione della storia, della cultura e dell'arte del Paese, simbolo dell'ingegno, della creatività e della bellezza italiana riconosciuti nel mondo.