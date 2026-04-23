Billy Gilmour ha acquistato una statua di Diego Armando Maradona e l’ha collocata nel suo giardino di casa. La statua rappresenta il celebre calciatore argentino e ora si trova tra le sue piante e fiori. Gilmour, calciatore di origini scozzesi, ha mostrato pubblicamente il suo gesto attraverso le foto condivise sui social network. La scelta di posizionare la statua ha suscitato commenti tra i fan.

Evidentemente si porta. Pure McTominay ce l'ha. La statua è ispirata a quella presente allo stadio. Ni Napoli 14032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Lecce foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Billy Gilmour Billy Gilmour sta diventando sempre più napoletano. Ha deciso di acquistare la statua che raffigura Diego Armando Maradona e metterla nel suo giardino di casa. Stefano Ceci, amico e manager dell’ex campione argentino, l’ha donata al club dopo la morte di Maradona nel novembre 2020. Un gesto simbolico per un giocatore arrivato solo da un anno e mezzo a Napoli, ma che sembra essersi ambientato piuttosto bene. In un video diffuso sui social da Voetbal Primeur, si vede il centrocampista del Napoli che registra col suo cellulare la statua al centro del giardino.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Anche Gilmour ha una statua di Maradona nel suo giardino di casa

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