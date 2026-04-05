Coldiretti Abruzzo soddisfatta del sì al credito d' imposta sul gasolio agricolo | un sospiro di sollievo

Da ilpescara.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’approvazione del credito d’imposta sul gasolio agricolo ha suscitato soddisfazione tra le rappresentanze del settore agricolo. La misura, ora estesa alle aziende agricole, permette di beneficiare di un credito di imposta per l’acquisto del carburante. La decisione è stata accolta positivamente da Coldiretti Abruzzo, che ha commentato l’importanza di questa novità per le imprese agricole della regione.

Tra maltempo e rincari l'abruzzo agricolo soffre, ma la decisione del governo "salva le semine primaverili", sottolinea l'associazione che parla di una misura decisiva per le aziende del territorio Coldiretti Abruzzo soddisfatta dell’estensione alle aziende agricole della misura sul credito di imposta per il gasolio. Una misura che fa bene anche all’agricoltura abruzzese, sottolinea ricordando che il territorio sta attraversando un momento non facile sia per i danni reati dal maltempo nel pieno dell’avvio delle semine primaverile, che per il forte aumento dei costi di produzione. In Abruzzo il maltempo delle ultime settimane sta... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Coldiretti, credito d’imposta gasolio agricolo salva semineTempo di lettura: 2 minuti “La conferma dell’estensione alle aziende agricole della misura sul credito d’imposta adottata per la pesca, nata da una...

Leggi anche: Dal credito d’imposta sul gasolio agricolo al nuovo taglio delle accise: è caccia a 500 milioni

Temi più discussi: Coldiretti Abruzzo soddisfatta della misura del credito d'imposta per il gasolio decisa dal governo; Dopo il maltempo aumenta il rischio valanghe sulle montagne; Maltempo a Pescara: alberi caduti per il maltempo, i parchi e la Pineta restano chiusi.

coldiretti abruzzo coldiretti abruzzo soddisfatta delColdiretti Abruzzo soddisfatta del sì al credito d'imposta sul gasolio agricolo: un sospiro di sollievoTra maltempo e rincari l'abruzzo agricolo soffre, ma la decisione del governo salva le semine primaverili, sottolinea l'associazione che parla di una misura decisiva per le aziende del territorio ... ilpescara.it

coldiretti abruzzo coldiretti abruzzo soddisfatta delGasolio agricolo, credito d’imposta decisivo: Coldiretti Abruzzo Salvate le semineLa conferma dell’estensione alle aziende agricole del credito d’imposta sul gasolio agricolo rappresenta un intervento fondamentale ... laquilablog.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.