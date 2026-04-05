Coldiretti Abruzzo soddisfatta del sì al credito d' imposta sul gasolio agricolo | un sospiro di sollievo

L’approvazione del credito d’imposta sul gasolio agricolo ha suscitato soddisfazione tra le rappresentanze del settore agricolo. La misura, ora estesa alle aziende agricole, permette di beneficiare di un credito di imposta per l’acquisto del carburante. La decisione è stata accolta positivamente da Coldiretti Abruzzo, che ha commentato l’importanza di questa novità per le imprese agricole della regione.

Tra maltempo e rincari l'abruzzo agricolo soffre, ma la decisione del governo "salva le semine primaverili", sottolinea l'associazione che parla di una misura decisiva per le aziende del territorio Coldiretti Abruzzo soddisfatta dell’estensione alle aziende agricole della misura sul credito di imposta per il gasolio. Una misura che fa bene anche all’agricoltura abruzzese, sottolinea ricordando che il territorio sta attraversando un momento non facile sia per i danni reati dal maltempo nel pieno dell’avvio delle semine primaverile, che per il forte aumento dei costi di produzione. In Abruzzo il maltempo delle ultime settimane sta... 🔗 Leggi su Ilpescara.it Coldiretti, credito d’imposta gasolio agricolo salva semineTempo di lettura: 2 minuti “La conferma dell’estensione alle aziende agricole della misura sul credito d’imposta adottata per la pesca, nata da una... Leggi anche: Dal credito d’imposta sul gasolio agricolo al nuovo taglio delle accise: è caccia a 500 milioni Temi più discussi: Coldiretti Abruzzo soddisfatta della misura del credito d'imposta per il gasolio decisa dal governo; Dopo il maltempo aumenta il rischio valanghe sulle montagne; Maltempo a Pescara: alberi caduti per il maltempo, i parchi e la Pineta restano chiusi. Coldiretti Abruzzo soddisfatta del sì al credito d'imposta sul gasolio agricolo: un sospiro di sollievoTra maltempo e rincari l'abruzzo agricolo soffre, ma la decisione del governo salva le semine primaverili, sottolinea l'associazione che parla di una misura decisiva per le aziende del territorio ... ilpescara.it Gasolio agricolo, credito d’imposta decisivo: Coldiretti Abruzzo Salvate le semineLa conferma dell’estensione alle aziende agricole del credito d’imposta sul gasolio agricolo rappresenta un intervento fondamentale ... laquilablog.it Maltempo, Coldiretti Abruzzo: tavolo regionale e richiesta di ristori rapidi per le imprese Coldiretti Abruzzo valuta positivamente il tavolo tecnico regionale convocato dal vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente per affrontare le criticità causate - facebook.com facebook #Maltempo in #Abruzzo. Allerta per il fiume #Feltrino. Coldiretti: 'Gelo, grandine e neve: danni alle fioriture' x.com