Domenica 26 aprile si terrà l’ultimo spettacolo della stagione al Teatro Donizetti, con la rappresentazione dell’operetta da parte della Compagnia Elena D’Angelo. L’evento si svolge nell’ambito della programmazione teatrale dedicata alle operette, e vedrà protagonisti artisti che porteranno in scena storie d’amore senza tempo. L’appuntamento si svolge nel contesto di una stagione che ha visto diverse rappresentazioni, tutte realizzate presso lo stesso teatro.

OPERETTA. Domenica 26 aprile l’ultimo titolo della stagione al Teatro Donizetti con la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo. La Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti è alla conclusione: domenica 26 aprile alle ore 15.30 è infatti in programma il terzo e ultimo dei titoli in cartellone, «Al Cavallino Bianco», tra le operette più famose in assoluto. A portarla in scena sarà la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo, con regia e coreografie di Serge Manguette. Gli interpreti sono Elena D’Angelo (nel ruolo di Gioseffa Vogelhuber), Matteo Mazzoli (Leopoldo Brandmayer), Paolo Cauteruccio (Avvocato Bellati), Merita Dileo...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Amori senza tempo nel brioso hotel «Al Cavallino Bianco»

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