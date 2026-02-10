Amori senza confini nel Pleistocene al Museo di Casal de' Pazzi

Domenica 15 febbraio, al Museo di Casal de' Pazzi si festeggia San Valentino con un’attività di RomAmor, il programma che porta l’amore nei musei e nei luoghi della cultura di Roma. Un modo diverso per trascorrere la giornata, con visite e iniziative dedicate alle storie d’amore di epoche lontane.

Taratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Domenica 15 febbraio, al Museo di Casal de' Pazzi si festeggia San Valentino con un'attività di RomAmor, il programma che celebra l'amore nei musei e nei luoghi della cultura di Roma Capitale. Un racconto insolito di incontri e scambi tra specie umane diverse la cui unione, avvenuta decine di migliaia di anni fa, ha lasciato importanti tracce anche nell’unica specie umana ancora vivente: Homo sapiens. Per saperne di più sulle nostre intricatissime radici risalenti al “melting-pot” del Pleistocene.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su Casal de' Pazzi Museo

Il Tar del Lazio ha confermato che l’ex cineteatro di Casal de’ Pazzi non diventerà un fast food.

Domenica al Museo Archeologico di Priverno si è celebrato San Valentino con un evento dedicato agli antichi amori romani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Casal de' Pazzi Museo

Argomenti discussi: Amore senza confini. La compassione che attraversa i continenti; Cassino, Amore senza confini; RomAmor a prima vista; Yildiz-Juve: amore senza confini. Tutte le cifre dell'accordo e quanto vale il bonus alla firma.

Pagina 2 | Yildiz-Juve: amore senza confini. Tutte le cifre dell'accordo e quanto vale il bonus alla firmaDopo mesi di trattative, le parti hanno trovato l’accordo per il prolungamento fino al 2030 a 6 milioni l’anno: diventeranno 7 al termine della stagione. Kenan: Amo questo club. Faremo grandi cose! ... tuttosport.com

«Nel giorno di San Valentino trasformiamo Bordighera nella città degli innamorati»Scibilia: «La proposta di Confesercenti è di creare un percorso dedicato alle coppie e composto da 14 tappe attraverso i luoghi più romantici della zona» ... ilsecoloxix.it

TIME TO PLAY Tra sogno e realtà, magia e risate Durante la lezione di teatro abbiamo esplorato “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare, entrando in un mondo incantato fatto di personaggi buffi, amori intrecciati e fantasia senza confini - facebook.com facebook

Il loro amore non conosce confini. "Cime Tempestose”, al cinema dal 12 febbraio. Acquista i biglietti: cimetempestosespettacoli.it. #CimeTempestoseIlFilm x.com