Operetta al Donizetti in scena Al Cavallino Bianco

La stagione di operette 2026 del Teatro Donizetti si avvia alla conclusione con l’ultima rappresentazione in programma domenica 26 aprile alle 15. Lo spettacolo, intitolato “Al Cavallino Bianco”, sarà l’evento finale di questa rassegna. La compagnia teatrale sta portando in scena questa produzione nel rispetto del calendario stabilito, offrendo agli appassionati un’ultima occasione di assistere a un classico del genere.

La Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti è alla conclusione: domenica 26 aprile (ore 15.30) è infatti in programma nel principale teatro cittadino il terzo e ultimo dei titoli in cartellone, Al Cavallino Bianco, tra le operette più famose in assoluto. A portarla in scena sarà la Compagnia d’Operette Elena D’Angelo, con regia e coreografie di Serge Manguette. Interpreti: Elena D’Angelo (nel ruolo di Gioseffa Vogelhuber), Matteo Mazzoli (Leopoldo Brandmayer), Paolo Cauteruccio (Avvocato Bellati), Merita Dileo (Ottilia), Stefano Menegale (Rudy), Gianni Versino (Zanetto Pesamenole), Serge Manguette (Sigismondo Cogoli), Gaia Bellunato (Claretta Hinzelmann), Carlo Randazzo (Professor Hinzelmann), Paola Scapolan (Guida), Fabio Vivarelli (Arciduca).🔗 Leggi su Bergamonews.it

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