Ammodernamento della Statale la 93enne espropriata a Cisiano | Solo un capriccio

Da lunedì 20 aprile sono iniziate le procedure di esproprio dei residenti lungo il tratto di 11 chilometri della Statale 45 tra Rivergaro e Cernusca, nell’ambito dei lavori di ammodernamento. Tra le persone coinvolte c’è anche una donna di 93 anni, che ha commentato l’operazione definendola “solo un capriccio”. Le attività di esproprio riguardano diverse abitazioni nella zona interessata dal progetto.

Da lunedì 20 aprile sono iniziate le procedure e le attività di esproprio dei residenti interessati dal progetto di ammodernamento della Statale 45, nel tratto di undici chilometri tra Rivergaro e Cernusca. Nella mattinata del 23 aprile sono iniziate quelle che coinvolgono l’abitazione di una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Statale 45, partiti gli espropri: anche per la casa della 93enne ErminiaDa lunedì 20 aprile sono iniziate le procedure e le attività di esproprio dei residenti interessati dal progetto di ammodernamento della Statale 45,... Bollate, 93enne contromano in centro: fermatoIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ammodernamento della Statale 45: Iniziati gli espropri. Giovedì il sit-in davanti a casa di Erminia, 93 anni - FOTO; Statale 45, giovedì la manifestazione contro gli espropri. Erminia Moia: Così ci rovinano; Rivergaro-Cernusca, a Palazzo Ghizzoni Nasalli confronto tra associazioni e tecnici sul futuro della statale; E78, demolito il viadotto La Coscia: avanti i lavori sulla Siena-Grosseto. Demolito il viadotto 'La Coscia' sulla SS223 'di Paganico'La demolizione eseguita con l'esplosivo. Il viadotto sarà ricostruito nell’ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata ... gonews.it Dopo i primi picchetti, sale la tensione tra gli abitanti che subirebbero l'esproprio per l'ammodernamento della statale 45 nel tratto Rivergaro-Cernusca - facebook.com facebook