Bollate 93enne contromano in centro | fermato

Un’auto è stata fermata nel centro di Bollate dopo che un’auto guidata da un uomo di 93 anni ha percorso contromano. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa, intorno alle 16, quando la Polizia Locale ha intercettato il veicolo e ha bloccato il pensionato. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha subito attirato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla capacità di certi anziani di mantenere il pieno controllo dell’auto.

