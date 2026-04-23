Amministrative a Martano due possibili sfidanti per il sindaco Tarantino

A Martano si avvicinano le elezioni comunali e nelle ultime ore si stanno intensificando i colloqui tra i potenziali candidati. La presentazione ufficiale dei nomi che concorreranno per la guida del municipio è prevista a breve, mentre i cittadini attendono di conoscere chi si confronterà nelle urne per il ruolo di sindaco e per il consiglio comunale. La campagna elettorale sembra essere entrata nel vivo, con due possibili sfidanti già in campo.

MARTANO – Sono ore intense di dialoghi e di valutazioni quelle che si stanno vivendo a Martano in vista della presentazione ufficiale dei candidati alle prossime amministrative, che decideranno il prossimo sindaco e il consiglio comunale cittadino.Nel comune della Grecìa Salentina, da tempo c’è.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Amministrative a Racale: Salsetti in campo per il bis. Due possibili sfidantiRACALE – Una sfida a due, forse a tre: c’è ancora incertezza a Racale, a una settimana dalla consegna delle liste per le amministrative e alla... Martano: Tarantino per il tris, l’opposizione senza voltoLe amministrative a Martano si preparano per i giorni 24 e 25 maggio, con il sindaco uscente Fabio Tarantino che punta al terzo mandato consecutivo.