Martano | Tarantino per il tris l’opposizione senza volto

A Martano le elezioni amministrative si avvicinano, con le votazioni previste per il 24 e 25 maggio. Il sindaco uscente, Fabio Tarantino, si presenta per un terzo mandato consecutivo, mentre l’opposizione non ha ancora presentato candidati ufficiali. La campagna elettorale si sta intensificando, ma al momento non ci sono candidature ufficiali da parte dei concorrenti.

Le amministrative a Martano si preparano per i giorni 24 e 25 maggio, con il sindaco uscente Fabio Tarantino che punta al terzo mandato consecutivo. Mentre la maggioranza ha già definito il proprio candidato, l’opposizione è ancora alla ricerca di una figura unitaria che possa rappresentare un’alternativa trasversale. La sfida politica nel piccolo comune salentino assume contorni precisi: da un lato c’è la certezza della continuità amministrativa guidata da chi ha già dimostrato efficacia nella gestione locale e regionale, dall’altro emerge la necessità di costruire un fronte opposto capace di raccogliere il malcontento fisiologico dopo due mandati completi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Martano: Tarantino per il tris, l’opposizione senza volto Articoli correlati Elezioni a Martano: Fabio Tarantino per il tris, sfidante cercasiIl sindaco in carica eletto anche presidente della Provincia punta a un nuovo mandato. La città incantata, Hayao Miyazaki svela il vero volto del personaggio Senza Volto: "Esistono tanti come lui"Dopo la recente messa in onda di Spirited Away su Nippon TV, il maestro di Studio Ghibli torna a commentare uno dei personaggi più enigmatici della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Martano Tarantino per il tris... Temi più discussi: Tarantino punto di riferimento del movimento, Con la benedizione di Delli Noci. La nuova prova delle amministrative; Comunali a Martano: chi sfiderà Tarantino?; Martano: arrestato rapinatore. Supersano: acciuffato ladro. Elezioni a Martano: Fabio Tarantino per il tris, sfidante cercasiIl sindaco in carica eletto anche presidente della Provincia punta a un nuovo mandato. Dall’altra parte, gruppi di opposizione in fase di interlocuzione per trovare una figura che sia unitaria, trasve ... lecceprima.it Tarantino punto di riferimento del movimento, Con la benedizione di Delli Noci. La nuova prova delle amministrativeI civici hanno un ruolo importante nel campo progressista e il movimento 'Con' non si disgregherà. Il sindaco di Martano, Fabio Tarantino, da poco eletto ... corrieresalentino.it 12 marzo nel Consultorio di Martano (via F. Cervi) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 Screening della cervice uterina: Pap test per le donne tra i 25 e i 29 anni e HPV test dai 30 ai 64 anni. Punto informativo dedicato alla prevenzione del tumore della cervice - facebook.com facebook