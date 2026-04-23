Amici Serale registrazione 23 Aprile 2026 | le anticipazioni

Il 23 aprile 2026 è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici, con le sfide tra i concorrenti che sono tornate ad accendersi. Durante la registrazione sono stati presenti sei nuovi ospiti, che hanno partecipato alle varie fasi dello show. La puntata si prepara a essere trasmessa nelle prossime settimane, con momenti che coinvolgono i concorrenti e gli ospiti presenti.

Amici entra nel vivo con la registrazione del 23 Aprile 2026 della sesta puntata del Serale, tra sfide sempre più decisive e sei nuovi ospiti. La gara si fa sempre più serrata e ogni esibizione pesa sul percorso degli allievi ancora in corsa. Scopriamo nel dettaglio tutte le anticipazioni. Giulia Stabile ammette la storia con un cantante: sarebbe un famoso ex di Amici Serale Amici: ospiti e giudici della sesta puntata. La puntata vede confermata la giuria composta da Amadeus, Gigi D’Alessio ed Elena D’Amario, con la presenza del giudice speciale Cristiano Malgioglio. Accanto a loro torna anche Alessandro Cattelan con il suo spazio dedicato al gioco.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Amici Registrazione 8 Gennaio .Due eliminazioni inaspettate, classifica e Ospiti.

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