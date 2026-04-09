Amici 25 anticipazioni quarta puntata del serale | tre allievi ballottaggio per l' elimiazione

Le registrazioni della quarta puntata del serale di Amici 25 si sono appena concluse e l’episodio sarà trasmesso sabato 11 aprile. Durante la serata si sono svolti confronti tra alcuni allievi, con tre di loro che sono stati scelti per il ballottaggio finale. Sono stati eliminati altri concorrenti, mentre alcuni hanno proseguito la gara. La puntata si preannuncia ricca di momenti di tensione e colpi di scena.

Si sono concluse le registrazioni della quarta puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 11 aprile: ecco chi sono gli allievi eliminati e quelli finiti al ballottaggio finale. Oggi, 9 aprile 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la quarta puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 11 aprile 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews l'ospite musicale sarà J-Ax per cantare Italia Starter Pack. Ieri l'account social del programma ha annunciato che in studio saranno presenti anche la cantante Orietta Berti e l'attore Pierpaolo Spollon, mentre lo spazio comico sarà affidato a Vincenzo Comunale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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