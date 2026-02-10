Catanzaro | il liceo Pacioli riapre dopo i lavori PNRR spazi moderni e tecnologie all’avanguardia per gli studenti

Il liceo Pacioli di Catanzaro riapre domani dopo i lavori fatti con i soldi del PNRR. La scuola si presenta con spazi più moderni e tecnologie all’avanguardia, pensate per migliorare l’esperienza degli studenti. In questi mesi, gli studenti e i docenti hanno dovuto fare i conti con le chiusure, ma ora l’edificio è stato completamente rinnovato e più sicuro. La riapertura segna un passo avanti per l’istituto e per l’intera comunità scolastica.

Il liceo Pacioli di Catanzaro riapre domani, 11 febbraio, con un nuovo volto, grazie a un importante intervento di adeguamento sismico finanziato dal PNRR. La struttura, situata in via Sebenico, offrirà spazi moderni e dotazioni tecnologiche all'avanguardia, rappresentando un punto di riferimento per la comunità scolastica e il quartiere marinaro. Dopo un periodo di attesa, il liceo Pacioli è pronto a riaccogliere studenti e insegnanti in un ambiente completamente rinnovato. L'intervento, sostenuto dall'Unione Europea attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha permesso di realizzare un'opera architettonica e strutturale che garantisce la sicurezza e la fruibilità degli spazi.

