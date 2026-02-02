Amianto rimosso nell’ex nido Cavazzoni I residenti | Nessuno ci ha avvisati dei lavori

È scoppiata la polemica a via Bezzecca, dove si sta rimuovendo l’amianto dall’ex nido Cavazzoni. I residenti si sono ritrovati davanti ai lavori senza essere stati avvisati in anticipo. Alcuni hanno espresso preoccupazione, altri si chiedono come sia stato possibile intervenire senza una comunicazione ufficiale. La demolizione dell’edificio vecchio procede mentre i bambini già frequentano la nuova struttura. La vicenda ha acceso un dibattito sulla sicurezza e sulla trasparenza delle operazioni.

Amianto nell'ex nido Cavazzoni in via Bezzecca, in corso di demolizione poiché i bimbi sono già entrati in quello nuovo da 3.750.000 euro, a pochi metri dal vecchio. Tra sabato e domenica mattina i residenti hanno visto all'opera "uomini con tute bianche, mascherine e guanti". Scatta l'allarme: chat e Facebook vanno in fibrillazione. Qualcuno arriva a ipotizzare addirittura la presenza di rifiuti tossici. In zona nessun cartello, né alcuna comunicazione di eventuali lavori. "Durante la demolizione controllata – spiega l'Amministrazione –, al piano interrato, lungo gli scannafossi che hanno la funzione di mantenere la muratura non a stretto contatto con il terreno, sono stati ritrovati alcuni tubi ricoperti da una guaina sottoposta ad analisi".

