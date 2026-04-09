America’s Cup 2027 stessi Paesi ma scenario tutto nuovo | Napoli si prepara a una sfida profondamente cambiata

La 38ª edizione dell’America’s Cup si avvicina e le nazioni coinvolte sembrano confermare la partecipazione delle stesse del passato, anche se il contesto e le modalità di sfida sono state riviste. Napoli si sta preparando ad accogliere questa competizione, che si svolgerà in un ambiente diverso rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si svolgerà nel 2027, coinvolgendo ancora una volta alcune delle principali nazioni mondiali nel mondo della vela.

La 38esima America’s Cup sta prendendo forma e, almeno per ora, il quadro delle partecipanti sembra ricalcare quello visto nell’ultima edizione. Le nazioni coinvolte sono infatti ancora le stesse, ma il contesto è cambiato in modo sostanziale. In attesa di eventuali iscrizioni dell’ultima ore, le squadre attualmente in corsa sono sei, con il ritorno degli Stati Uniti dopo il passo indietro iniziale. La prossima edizione si svolgerà a nel Golfo di Napoli, dove gli sfidanti proveranno a guadagnarsi il diritto di affrontare il defender Emirates Team New Zealand. La novità più evidente riguarda proprio il rientro americano. A rappresentare gli Stati Uniti sarà American Racing Challenger Team USA, legato allo Yacht Club Saul Newport del Rhode Island. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Lanciata finalmente la sfida alla 38° Louis Vuitton America’s Cup da parte del neonato team American Challenger Team, che sorge dalle ceneri di American Magic. Il club che presenta la sfida è lo Yacht Club Sail Newport. Il leader è Ken Read, i finanziatori K - facebook.com facebook