Ambasciatore del Sudan Altohamy Auspichiamo solidarietà verso il nostro popolo

Tre anni fa, il 15 aprile, è scoppiato un conflitto in Sudan che ancora oggi provoca gravi conseguenze umanitarie. L’ambasciatore del paese ha espresso l’augurio di vedere maggiore solidarietà verso il suo popolo, sottolineando le difficoltà che si sono aggravate nel tempo. La crisi prosegue senza segnali evidenti di risoluzione, mantenendo alta l’attenzione internazionale sulla situazione nel paese.

ROMA (ITALPRESS) – Il 15 aprile di tre anni fa è iniziato un conflitto in Sudan che ancora oggi sta causando “un deterioramento catastrofico della situazione umanitaria”. Così l’ambasciatore del Sudan a Roma, Emadeldin Mirghani Altohamy, ha commentato la guerra in corso nel suo Paese, che vede contrapposti le Forze Armate Sudanesi (Saf) e il gruppo paramilitare delle Forze di Supporto Rapido (Rsf). In un’intervista con Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, la rubrica di geopolitica dell’agenzia Italpress, l’ambasciatore parla di un “anniversario funesto” per la popolazione sudanese. “ In quello stesso giorno, le Forze di supporto rapido hanno iniziato a commettere crimini non solo in Sudan, ma anche in Africa e nel mondo, e sono considerate responsabili di alcuni dei più gravi crimini contro l’umanità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Notizie correlate

Omaggio all’ambasciatore di pace. Gol e solidarietà nel nome di Luca. Il ricavato ai ragazzi del RwandaPienone al centro sportivo comunale di Limbiate per il triangolare di calcio benefico in memoria di Luca Attanasio, l’ambasciatore originario della...

Sfregiato a Milano il murales in solidarietà col popolo iranianoI pro Pal italiani hanno già esposto quella che è la loro linea di schieramento nella nuova crisi mediorientale, ponendosi idealmente al fianco...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Diplomacy Magazine – Puntata del 23 aprile 2026; SANITÀ GLOBALE, AMSI–UMEM: NOSTRO APPELLO UNITI PER IL SUDAN, RAFFORZARE AIUTI E COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE.

Ambasciatore del Sudan Altohamy Auspichiamo solidarietà verso il nostro popoloIn un'intervista con Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, l'ambasciatore parla di un anniversario funesto per la popolazione sudanese. toscanamedianews.it

Altohamy Italy for Sudan è una concreta espressione della solidarietà italianaROMA (ITALPRESS) - L’ambasciatore del Sudan a Roma, Emadeldin Mirghani Altohamy, in occasione del terzo anniversario del conflitto nel suo Paese ricorda ... italpress.com

L'ambasciatore ha detto di essersi chiaramente dissociato già ieri sera dalle affermazioni del presentatore Soloviev - facebook.com facebook